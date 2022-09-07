النيابة تستعجل تحريات المباحث فى مصرع عامل صعقًا بالكهرباء بأبو النمرس

استعجلت النباية العامة بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة مصرع عامل متأثراً بصعق كهربائي خلال عمله بمغسلة في أبوالنمرس لبيان سبب الوفاة.

وتبين من المعاينة الأولية لموقع الحادث ومن أقوال شهود العيان أن المجني عليه لمس سلك كهرباء، وتوفي في الحال.

وتلقى قسم شرطة أبوالنمرس، إخطاراً من مستشفى أم المصريين بوصول عامل بمغسلة سيارات متوفيا إثر إصابته بصعق كهربائي، وتم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف.

وتوجهت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص ومناظرة جثة الشاب تبين لرجال المباحث بإشراف العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، عدم وجود إصابات ظاهرية عدا سحجه باليد اليسري.

وبسؤال والده ذكر أنه والمتوفي حال تواجدهما بالمغسلة وقيامه بممارسة عمله تعرض لصعق كهربائي من سلك خاص بإحدى المعدات بالمغسلة، وتوجهوا به إلى المستشفى لمحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة.