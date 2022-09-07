الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

بالتزامن مع العودة للمدارس.. إليك 4 طرق لإعادة أطفالك إلى روتين حياتهم

العودة للمدارس
العودة للمدارس
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مع عودة الأطفال إلى المدرسة، من المحتمل أن نجدهم غير مؤهلين للعودة من جديد خاصة مع أنظمة وقت نومهم المختلفة عن أيام الإجازة، خاصة لو أنهم لا يزالون لا يتعودون على روتين النوم بدري ولا يزالون يركضون بعد وقت نومهم، فمن المحتمل أنهم سيحتاجون إلى المساعدة في العودة إلى الروتين.

ووفقًا لموقع «the sun» تكشف خبيرة النوم الدكتورة صوفي بوستوك، عن أربع طرق يمكنك من خلالها إعادتهم إلى جدولهم المعتاد:-

1- تعتاد على وقت البدء المبكر

تشدد الدكتورة صوفي على أهمية التعود على إيقاظ أطفالك مبكرًا وتقول “ التزم بذلك في عطلة نهاية الأسبوع، هذا مهم بشكل خاص للمراهقين خاصة، إذا كانوا يكافحون من أجل الذهاب في الصباح، فتأكد من حصولهم على الكثير من الضوء الساطع  وتناول بعض الإفطار، واذهب في نزهة قصيرة ؛ فالضوء والطعام والحركة كلها ترسل نداء إيقاظ إلى الدماغ."

2. تخلص من مخاوفك 

يوضح خبير النوم أن عملية تدوين ما يقلقك يمكن أن تكون علاجًا لجميع أفراد الأسرة.

تقترح الدكتورة صوفي تخصيص حوالي 20 دقيقة في فترة ما بعد الظهر أو في وقت مبكر من المساء مع الأطفال الأكبر سنًا لتبادل الأفكار حول ما يجعل الجميع مستيقظين، لا تقترح تجربة ذلك مع الأطفال الأصغر سنًا لأنهم قد يعانون من أجل التركيز والتفكير.

كما تحث الآباء على تجنب إجراء محادثات مع أطفالهم حول المخاوف قبل النوم. "بدلاً من ذلك ، ركز على ما جعل  سعداء في ذلك اليوم ، أو الأشياء التي يتطلع إليها  في المستقبل."

3. تعوّد على اتباع روتين جيد لوقت النوم

تظهر الأبحاث أن الأطفال الذين لديهم وقت نوم صارم والمساء يميلون إلى الحصول على نوم أفضل وأفضل من أولئك الذين ليس لديهم روتين محدد.

تقول الدكتورة صوفي إن الروتين الجيد يشمل الاستحمام والقراءة والعناق وإطفاء الأنوار مبكرًا.

وتضيف أن الروتين المحدد يمكن أن يؤدي أيضًا إلى نوم أفضل من أولئك الذين ليس لديهم روتين محدد، ستساعد القدرة على التنبؤ والألفة على تهدئة العقل القلق وتحسين استعدادك للنوم.

4. جرب تمرين التنفس بخمسة أصابع لتهدئة العقل

لدى الدكتورة صوفي اختصار يمكن للوالدين استخدامه مع أطفالهم لمساعدتهم على الشعور بقلق أقل بشأن اليوم المدرسي غدًا والانجراف.

يقول خبير النوم "إنها طريقة رائعة لإبطاء التنفس وتهدئة معدل ضربات القلب وتركيز العقل باستخدام لمسة لطيفة".

"أثناء التمرين، ركز على التنفس من خلال الأنف ، كما لو كنت تشم وردة جميلة وتتنهد من خلال الفم

"خذ إصبع السبابة من اليد الأخرى ، وضعه في قاعدة الإبهام. وأثناء تتبعك للأعلى باتجاه طرف الإبهام ، تنفس ، توقف مؤقتًا وأنت تدور حول الجزء العلوي ، ثم أخرج ببطء بينما تتتبع قاعدة الاصبع.

"خذ نفسًا عميقًا آخر من خلال أنفك وأنت تنزلق لأعلى وتتوقف وتتنفس طوال الطريق وأنت تنزلق لأسفل.

عودة الأطفال إلى المدرسة الفصل الدراسي الجديد العودة إلى الروتين تعتاد على وقت البدء المبكر الذهاب في الصباح

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وائل لطفي

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