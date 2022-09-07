نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري الدور الثاني 2022 ونسبة النجاح في مصر وفلسطين

يتصدر البحث عن بوابة الأزهر الإلكترونية ونتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري الدور الثاني 2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر في الساعات الأخيرة، وذلك بعد إعلان المعاهد الأزهرية عن النتيجة في الساعات الأولى من صباح اليوم، ويهتم آلاف الطلاب بالحصول على النتيجة للتسجيل في تنسيق الجامعات أو الكليات الأزهرية 2022- 2023.

نتيجة الثالث الثانوي الأزهري الدور الثاني 2022

وفي صباح اليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر 2022 أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022، عقب اعتمادها رسميًا وظهورها لطلاب القسم العلمي، الأدبي، الشعبة الإسلامية، ومعاهد فلسطين.

واعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ظهر اليوم الأربعاء 7 سبتمبر، نتيجة الثانوية الازهرية ونسب النجاح لجميع الأقسام بالدور الثاني 2021- 2022 عقب الانتهاء من أعمال التصحيح، التي أجريت خلال الفترة الماضية في 9 مقرات بالقاهرة، القليوبية، الجيزة، المنوفية، الغربية، البحيرة، الشرقية، الغربية وكفر الشيخ.

نسبة النجاح في نتيجة الثالث الثانوي الأزهري 2022 الدور الثاني

وفاقت نسبة النجاح في الدور الثاني في الصف الثالث الأزهري 2022 عن نتيجة الدور الأول حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 أدبي 66,13%، فيما وصلت النسبة نفسها بالشعبة العلمية لهذا العام إلى 62,20%، ووصلت نسبة النجاح الإجمالية للقسمين العلمي والأدبي معًا إلى 64,80%.

وبلغ إجمالي عدد الطلبة والطالبات المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2022، وفقًا للبيان الصادر عن قطاع المعاهد الأزهرية اليوم، 61 ألف و280 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألف و654 طالب وطالبة.

نسبة نجاح معاهد فلسطين في نتيجة الصف الثالث الأزهري 2022

وبلغت نسبة النجاح بين طلاب معاهد فلسطين في نتيجة الشهادة الثانوية الدور الأول والثاني معًا 93.06% من إجمالي عدد الطلاب ‏المتقدمين للامتحان، أما شعبة العلوم الإسلامية فكانت النسبة المئوية للناجحين في العام الجاري 100%.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري الدور الثاني 2022

ويستطيع الطلاب المترقبين إعلان النتائج، الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية الرقم القومي من هنا للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري الدور الثاني 2022.