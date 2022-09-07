الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن المنتدى عددًا من المحاور الرئيسية في إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلًا عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية. بحسب ما صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

كما يشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيدًا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، ولفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.