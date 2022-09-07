بالأسماء.. 12 مصابًا فى انقلاب ميكروباص على طريق مطار سوهاج

أصيب 12 شخصا بإصابات متفرقه بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق مطار سوهاج.



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يٌفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق المطار ووجود مصابين، تم نقلهم جميعًا للمستشفى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط إدارة مرور سوهاج بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق المطار نتج عن الحادث إصابة عاشور عبدالحكيم ثابت 44 سنة باشتباه كسر بالذراع اليمنى، ومحمد ربيع عبدالحكيم 12 بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحامد عبدالنظير عبدالحفيظ 33 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود عبدالحكيم ثابت 35 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ورجب فوزى محمد 29 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحسن محمد عبدالحكيم 10 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبدالله عاشور عبدالحكيم 14 سنة بجروح متفرقة بالوجه، وصالح عبدالباسط عبدالحكيم 4 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم 17 بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشربات عبدالحكيم ثابت 49 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفرحة عبدالحكيم ثابت 46 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونادية حسين محمد 65 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم الدفع بقوات إدارة المرور لرفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.