«إعلام القاهرة» تحصد 3 شهادات «أيزو» في جودة الجهاز الإداري والصحة والسلامة المهنية واستمرارية الأعمال

نجحت كلية الإعلام في جامعة القاهرة، الثلاثاء، في الحصول على الأيزو (شهادة اعتماد الجودة العالمية) تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والإشراف العام للدكتورة حنان جنيد القائم بعمل عميد الكلية وإشراف الدكتورة ليلى عبدالمجيد المدير الأكاديمي لوحدة الجودة بالكلية.

وأوصى فريق المراجعة الدولية برئاسة المهندس محمد عمرو الحلو كبير المراجعين وممثل شركة جي إي سي المانحة للشهادة والمعتمدة من i as التي تعد من أقوى الجهات المانحة لهذه الشهادات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد التأكد من مطابقة نظم الإدارة بالكلية لمواصفات الشهادات الثلاث التي تم التوصية بمنحها للكلية وهي:

كلية الإعلام في جامعة القاهرة،

كلية الإعلام في جامعة القاهرة،

كلية الإعلام في جامعة القاهرة،

كلية الإعلام في جامعة القاهرة،

كلية الإعلام في جامعة القاهرة،

أيزو 9001 لجودة الجهاز الإداري

أيزو 45001 في الصحة والسلامة المهنية

أيزو 22301 في استمرارية الأعمال

وكانت الكلية قد بدأت الإجراءات استعدادًا للمراجعة منذ 6 شهور بإشراف الدكتورة هويدا مصطفى العميدة السابقة للكلية حتى شهر أغسطس الماضي من خلال خطة عمل والتعاقد مع شركة استشارية برئاسة الدكتورة ميادة معاذ.

وتأكدت شركة جي سي إي المانحة للشهادات من خلال فريق من المراجعين الدوليين من مطابقة نظام العمل وإجراءاته بإدارات الكلية المختلفة للمواصفات العالمية للأيزو من خلال مقابلات ومناقشات مع المسئولين بالكلية، وعلى رأسهم الدكتورة حنان القائم بعمل عميدة الكلية ووكلاء الكلية والمدير الأكاديمي لوحدة الجودة بالكلية ومديري الإدارات والاطلاع على الوثائق وزيارة الإدارات نفسها.

وتعد كلية الإعلام في جامعة القاهرة من أوائل الكليات التي تستطيع الحصول على شهادة الأيزو في استمرارية الأعمال من خلال تقييم خطتها للتعامل مع التهديدات التي فرضتها جائحة كورونا منذ فبراير 2020 على العملية التعليمية بالكلية وتوفير بيئة تعليمية آمنة من خلال الإجراءات الاحترازية والتحول بسرعة وكفاءة للتعليم المدمج (الجمع بين التعليم المباشر والتعليم الإلكتروني) فضلًا عن قيامها من خلال وحدة التعليم الإلكتروني التي أنشأتها بتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين على التعامل مع المنصات التعليمية في التدريس وإجراء الامتحانات وتحويل المقررات لمقررات إلكترونية وإكسابهم مهارات التعليم الإلكتروني في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وإجراء تطوير في كل من خطتها الاستراتيجية واستراتيجيتها للتدريس والتعلم والتقييم فضلًا عن حملاتها لتوعية الطلاب.

وتستعد الكلية في الشهور القليلة المقبلة لاستكمال إجراءات الحصول على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وكذلك استكمال إجراءات السعي للحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها التعليمية من الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي aqas.

كلية الإعلام في جامعة القاهرة،

كلية الإعلام في جامعة القاهرة،