الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 واخر موعد لتسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2022
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يتصدر البحث عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر هذه الساعات خاصة أنه ينتهى تسجيل طلاب الثانوية العامة للمرحلة الثالثة وطلاب الدور الثانى للثانوية العامة بعد أن أتيح لهم تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة وذلك اليوم الأربعاء، الموافق 7 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساء، ويتم بعد ذلك الإعلان عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، خلال الفترة القادمة.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022:

وفيما يخص تنسيق المرحلة الثالثة.. كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح موقع التنسيق الإلكترونى لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك فتح تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى فتح تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الثاني لتسجيل رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الماضى 3/9/2022، وينتهى تنسيق المرحلة الثالثة  السابعة مساء من اليوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب، في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

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رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وقبل إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة يكثف الطلاب البحث عن رابط تسجيل الرغبات للحاق بالتسجبل في أخر ساعات، والجدير بالذكر أن  الطلاب المتقدمون في تنسيق المرحلة الثالثة يستطيعوا تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكترونى لتنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق الكليات 2022 عبر الرابط من هنا وذلك للالتحاق بكليات المرحلة الثالثة 2022 أدبي وعلمي، من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة اليوم  الأربعاء،  تبدأ وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة من خلال الضغط هنا

أما عن الحد الأدنى لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة.. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 هو 205 درجات لشعبة علمى وأدبى، وينتهى تنسيق المرحلة الثالثة يوم الأربعاء القادم الموافق 7 سبتمبر 2022.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022:

1- يتأكد الطالب من عدم معرفة أحد رقمه السرى.

2- يطلع على التعليمات والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات على تنسيق المرحلة الثالثة.

3-  يبدأ في تسجيل رغباته ووضع بياناته المطلوبة بعد الدخول على موقع التنسيق عبر الضغط رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

4- يقوم الطالب بتسجيل الرغبة التي يريدها في مقدمة الرغبات المتاحة من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

5- يلتزم الطالب بتسجيل 75 رغبة من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

تنسيق تنسيق المرحلة الثالثة 2022 نتيجه تنسيق المرحله الثالثه موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة وزارة التربية والتعليم نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فقاقيع الهواء

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