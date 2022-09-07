حكيم «معلم» صيف 2022

عاش النجم العالمي حكيم صيفاً ناجحاً شهد نشاطاً كبيراً وتألقاً ملحوظاً سواء على مستوى الحفلات التي حققت نجاحاً كبيراً وحضرها الآلاف من جمهوره أو على مستوى الأغنيات التي حققت ملايين المشاهدات وتصدرت التريند على مختلف المنصات العالمية.

نجاحات حكيم المتتالية جاءت من الثقة المتبادلة بينه وبين جمهوره حيث وعدهم في بداية الصيف بتقديم الكثير من المفاجآت هذا الموسم بدأها بأغنية «قول الله» ثم أغنية «تزاولني».

ويستعد حكيم خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان «معلم» للمؤلف هاني لشهب ألحان علاء غنيم والأغنية من توزيع زيزو فاروق، إنتاج فني فايز عزيز، إشراف فني جورج سمير، وسيقوم حكيم بطرحها عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.