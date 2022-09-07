الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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فن

حكيم «معلم» صيف 2022

حكيم
حكيم
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عاش النجم العالمي حكيم صيفاً ناجحاً شهد نشاطاً كبيراً وتألقاً ملحوظاً سواء على مستوى الحفلات التي حققت نجاحاً كبيراً وحضرها الآلاف من جمهوره أو على مستوى الأغنيات التي حققت ملايين المشاهدات وتصدرت التريند على مختلف المنصات العالمية.

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نجاحات حكيم المتتالية جاءت من الثقة المتبادلة بينه وبين جمهوره حيث وعدهم في بداية الصيف بتقديم الكثير من المفاجآت هذا الموسم بدأها بأغنية «قول الله» ثم أغنية «تزاولني».

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ويستعد حكيم خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان «معلم» للمؤلف هاني لشهب ألحان علاء غنيم والأغنية من توزيع زيزو فاروق، إنتاج فني فايز عزيز، إشراف فني جورج سمير، وسيقوم حكيم بطرحها عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

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