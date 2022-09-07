إخلاء سبيل 18 متهماً في «ملاحقة قتلة شاب» بكفر شكر

أمرت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار ثروت عامر، الأربعاء، إخلاء سبيل 18 متهماً، بضمان مالي في واقعة حرق وإتلاف وإطلاق أعيرة نارية بإحدى المزارع بقرية كفر شكر في محافظة القليوبية.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن والمرفقه بالقضية أن حقيقة الواقعة هي تجمع عدد من أفراد عائلة شاب يدعى "س. أ. م "، 21 سنة عقب قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية عليه ما أدى إلى وفاته وفروا هاربين وقام الجناة بالاختباء في مكان ملحق بإحدى المزارع محل واقعة الإتلاف.

وعلى إثر ذلك تجمع المواطنون أمام المزرعة وحضرت الأجهزة الأمنية وتم إلقاء القبض على 18 شخصاً وحبسهم على ذمة القضية فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين المتورطين في واقعة قتل الشاب.

كانت أجهزة أمن القليوبية تلقت بلاغاً بمصرع شاب أثر قيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية وفروا هاربين، تم على الفور ملاحقة الجناة وضبطهم ونقل المجني عليه للمستشفى فيما تجمعت مجموعة من أهلية المجني عليه وأهالي قريته وطاردوا المتهمين إلى مكان اختباءهم وأتلفوا بعض الممتلكات.

ونجحت أجهزة أمن القليوبية في السيطرة على الموقف دون خسائر بشرية، بينما شهدت الواقعة حريق معلف ومنزلين وسرقة عجول المعلف وإضرام النار في المكان مع إطلاق طلقات رصاص عشوائية.

فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً في مدخل القرية وتم القبض على 18 شخصاً من المتسببين في تجمع المواطنين.