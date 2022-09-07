المشدد 3 سنوات لعاطل سرق الدراجات النارية بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات على عاطل، وذلك بتهمة سرقة الدراجات النارية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة فى مدينة نصر.

كشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهم عقب انتهاء التحقيقات معه، أنه قام تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المصطنع، متخذا من دائرة قسم مدينة نصر مكانا له لمزاولة نشاطه الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط المتهم خلال سرقته إحدى الدراجات النارية، حيث عثر بحوزته على مفتاح مصطنع، ومبلغ مالي وكمية كبيرة من مخدر الحشيش.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد.