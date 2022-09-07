إحالة 3 متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى القاهرة للجنايات

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، 3 متهمين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، فى منطقة مصر القديمة بالقاهرة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، قيام "عدد 3 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوبى "انتحال صفة رجال شرطة، والإكراه" والتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم بدعوى رغبتهم في استئجار إحدى الشقق السكنية بذات المنطقة لمدة 3 أيام.



وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة، وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة "فان- مستأجرة " قيادة أحدهم، وبحوزتهم «طبنجة صوت- طلقتين صوت- قبور طبنجة- زجاجة بلاستيك صغيرة الحجم بداخلها سائل شفاف خاص بتنظيف السلاح - عدد ٢ جهاز لاسلكى- عدد ٢ شاحن أجهزة لاسلكى- عدد ٢ صاعق كهربائى"إلكترك" والجراب الخاص بهما - غطاء رأس أسود اللون "كاب" - عدد 3 بكرة لاصق بلاستيك عريض- زجاجة تحوى "مخدر موضعى"- مبلغ مالى».

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوبى "انتحال صفة رجال شرطة، والإكراه" باستخدام المضبوطات بالاشتراك مع آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" عقب قيام الأخير باستدراج المواطنين الراغبين بتحويل مبالغ مالية داخل البلاد من ذويهم العاملين خارج البلاد.

وذلك عقب إيهامهم بقدرته على تحويل الأموال من خارج البلاد بالعملة الأجنبية لداخلها بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك وتحويلها للعملة المصرية مقابل تحصلهم على عمولة وحال حضورهم لاستلام المبالغ المالية بالعملة المصرية يقوم المتهمون المضبوطون بانتحال صفة رجال شرطة وإكراههم على التواصل مع ذويهم بالخارج لتسليم المبلغ المالى بالعملة الأجنبية لأشخاص طرف المتهم الهارب، كما اعترفوا بالاشتراك مع المتهم الهارب بارتكاب واقعة بذات الأسلوب.