الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

عرض ضحية «بتر عضوه الذكري» على الطب الشرعي

الطب الشرعي
الطب الشرعي
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أمرت نيابة المطرية الجزئية، الأربعاء، بعرض زوج سيدة اعتدت عليه بسلاح أبيض وبترت عضوه الذكري عقب تخديره، على الطب الشرعي؛ لإثبات واقعة الاعتداء عليه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على سيدة أقدمت على قطع عضو زوجها لرفضه كتابة الشقة باسمها بمنطقة المطرية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، حول وجود مصاب داخل شقة بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وجود رجل مصاب بقطع في عضوه الذكري بالكامل، وتم نقله في حالة حرجة للمستشفى.

وبعمل التحريات تبين أن زوجته قامت ببتر العضو الذكري لزوجها أثناء نومه لرفضه كتابة الشقة باسمها، وألقى القبض عليها، وتم اقتيادها لقسم الشرطة، وتم حبسها على ذمة التحقيقات.

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