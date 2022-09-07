الأربعاء 07 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

منوعات

حظك اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 لجميع الأبراج الفلكية

حظك اليوم
حظك اليوم
ads

نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة المزيد عن توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي: 

برج الحمل :المواقف تحت السيطرة ، وقد تشعر بتحسن اليوم قد تخطط للسفر إلى الخارج وتساعدك شبكتك في جبهة العمل.

 برج الثور: في بداية الأسبوع ، تتوقع مكاسب مالية ، وستعمل على تحقيق التوازن بين أرباحك و نفقاتك ، مما يعزز رصيدك المصرفي. 

برج الجوزاء:اليوم ، قد تخطط لتجديد المنزل يمكنك شراء بعض الأشياء لتزيين منزلك للحفاظ على وضعك الاجتماعي. من المحتمل أن يكون هناك بعض الانسجام مع الزوج.

برج السرطان: قد تشعر بصحة جيدة ، ويمكن علاج المشاكل الصحية القديمة ويمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض لشراء بعض الأشياء المتعلقة بالرفاهية. 

برج الاسد : تكون قادرًا على اتخاذ قرارات مهمة بثقة أنت حاسم أيضًا ، لذا يمكنك اغتنام الفرصة دون تفكير ثانٍ من المحتمل أن تنفق المال على العائلة والأصدقاء. 

برج العذراء: قد لا تستمتع بيومك قد تكون ضحية للغطرسة قد يؤثر على حياتك المهنية والمنزلية قد تشعر داخليًا بانعدام الثقة ، مما قد يمنعك من القيام بشيء إبداعي في العمل. 

برج الميزان:اليوم ، قد تشعر بالحيوية يمكنك أداء العمل بكفاءة ، مما قد يعزز ثقتك بنفسك من المرجح أن يتم حل النزاعات المتعلقة بالممتلكات مع الأشقاء الآن. 

برج العقرب: اليوم أنعم عليك القمر مما يجعلك سعيدا، من المحتمل أن تحصل على طلب كبير بمساعدة مهارات الاتصال الخاصة بك.

 برج القوس: يوم جيد لك تتمتع بحيوية جيدة قد تستمتع بها في العمل ، وقد تستمتع بلحظات رومانسية مع زوجتك ، مما قد يحسن الانسجام المنزلي. 

برج الجدي: قد تشعر بخيبة أمل ننصحك بالتحكم في غطرستك، وإلا فقد تتعرض لبعض الخسائر بسبب حديثك أثناء حديثك مع أي شخص. 

برج الدلو:اليوم ، قد يكون هناك سلام في العقل قد تخطط لاستثمار بعض رأس المال في عملك، مما قد يزيد السيولة في عملك أرباحك قد تعزز صحتك المالية. 

 برج الحوت:اليوم ، قد تكون سعيدًا جدًا، فقد تتحول خسائرك إلى أرباح قد يكون كبار السن سعداء ويقدرون عملك من المحتمل أن يكون لديك بعض التغييرات في مكانك أو منصبك أو مسؤولياتك في العمل .

حظك اليوم الأربعاء برج الحمل برج الثور جميع الأبراج الفلكية الحوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

فقاقيع الهواء

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

مفتوح الآن.. نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

قبلة على قدم أمى.. أنا لست مدينا لأمى بدفع أجر إرضاعى!

محمد عبدالعزيز

التحدي ينتقل من السويس للعقبة

إبراهيم داود

محمد على أحمد

ماجد حبته

ثلاث رئيسات.. وملكة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (4)

جلال حمام

مهندس البروسترويكا.. الملاك الشرير

د. القس صفوت البياضى

وقفة متأنية فى المسيرة الإنسانية

أميرة عبد الكريم

بالمناسبة المرأة مش ملزمة

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

بعد قصف الاحتلال.. تحويل مسار الرحلات الجوية من مطار حلب إلى «دمشق»

إسرائيل تقصف مطار حلب فى سوريا للمرة الثانية خلال أسبوع