الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تمثال جديد يثير الجدل بالعلمين.. هل تكررت واقعة غادة والى؟

تمثال العلمين والتمثال
تمثال العلمين والتمثال الإيطالي
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أعاد تمثال فى أحد الميادين بمدينة العلمين الجدل مجددًا، فى واقعة تتشابه مع اتهام التشكيلية غادة والى باقتباس رسومات «محطة مترو محطة كلية البنات» من لوحات لأحد الفنانين الروس دون الإشارة لصاحبها.  

ونشرت الناشطة شيرين شفيق، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، صورتين لتمثالين، موضحة أن النحت على اليسار هو (قوة الطبيعة) للنحات الإيطالي لورينزو كوين (ابن أنتوني كوين) ويتم عرض طبعاته الـ4 المعروفة فى شنغهاي، أيرلندا (مجموعة خاصة)، موناكو، وسنغافورة، (وأصغر واحد في البندقية)، أما النحت على اليمين نصب في العلمين - مصر.

وتساءلت شيرين: يمكن لأي شخص التوضيح، هل هي حالة أخرى من الانتحال أم أنها لورنزو كوين؟، حيث لا يوجد ذكر على موقعه الرسمي عن طبعه في مصر.

واقعة مشابهة

وكان الفنان التشكيلى الروسى جورجي كوراسوف قد قال إن عددا من الرسومات المنسوبة للتشكيلية غادة والي في «محطة مترو محطة كلية البنات» من تصميماته.

ونشر الفنان الروسي الصور الأصلية عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واندهش من عدم الإشارة إليه، وأن ينتظر ردا رادعا.

وعلى وجه السرعة تحركت الجهات المختصة لإزالة الرسومات واعتذرت للفنان الروسي، وأعلنت أنها ستقاضي المصممة عى هذا الاستهتار بملمح مصري مهم يشاهده العالم أجمع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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