الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-9-2022 فى البنوك

سعر الدولار الأمريكى
سعر الدولار الأمريكى
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سعر الدولار الأمريكي وتغييره مقابل الجنيه كل يوم من أهم ما يشغل المصريين سواء المواطنين العاديين أو المستثمرين، فسعر الدولار من أهم العوامل التي تؤثر على أسعار السلع المحلية أو المستوردة وهو الأمر الذي يؤثر على السوق يوميًا خاصة بعد الحرب الروسية الأمريكية وما أحدثته من متغيرات على أسعار السلع والخدمات بسبب تدفقات الغذاء والطاقة لآخره.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-9-2022

وارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-9-2022 في بداية التعاملات البنكية  صباح اليوم بشكل طفيف بمقدار قرش واحد مقابل الجنيه المصري، ووصل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

 

 ويرصد موقع «الدستور» في تقرير تفصيلي، متوسط سعر صرف العملة الأمريكية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، على نحو ما توضحه المواقع الرسمية للبنوك، وشاشات التداول اللحظية في فروع البنوك العاملة في مصر.

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 7-9-2022

أظهرت شاشات التداول اللحظية في البنك الأهلي المصري، وصول سعر الدولار إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء 7-9-2022

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، 19.19 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وفقًا شاشات التداول اللحظية في أحد فروع البنك.

 

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء 7-9-2022

وصل سعر صرف العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي إلى 19.21 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

 

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 7-9-2022

سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية، 19.21 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 7-9-2022

بلغ سعر الدولار في مصر أبوظبي الإسلامي، 19.24 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم الأربعاء 7-9-2022

وصل سعر الدولار اليوم في مصر البنك المصري الخليجي، إلى 19.24 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، حسبما أظهرت شاشات التداول اللحظية في أحد فروع البنك.

 

سعر الدولار اليوم

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك بلوم مصر اليوم الأربعاء 7-9-2022

سجل سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك بلوم مصر، 19.17 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء 7-9-2022

سجل سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني، 19.17 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد اليوم الأربعاء 7-9-2022

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد، إلى 19.21 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء 7-9-2022


سجل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس، 19.17 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

 

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري اليوم الأربعاء 7-9-2022

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، إلى 19.20 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم الأربعاء 7-9-2022

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، 19.17 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

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