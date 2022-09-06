الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

حريق
حريق
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نشب حريق في شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، وقد انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق، ونجحوا في إخماده والسيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، ولم يسفر عن أي إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني لمحاصرته ومنع امتداده والسيطرة عليه دون إصابات.

أخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

3 سيارات إطفاء الإدارة العامة لمباحث الجيزة اخماد حريق داخل شقة اللواء عبد العزيز سليم السيطرة على النيران النيابة المختصة تحرير محضر بمدينة 6 أكتوبر غرفة عمليات شرطة النجدة

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