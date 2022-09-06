السيطرة على حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

نشب حريق في شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، وقد انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق، ونجحوا في إخماده والسيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، ولم يسفر عن أي إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني لمحاصرته ومنع امتداده والسيطرة عليه دون إصابات.

أخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.