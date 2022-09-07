حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

يهتم المصريون بمعرفة حالة الطقس كل يوم لا سيما في الأيام الأخيرة من فصل الصيف، حيث ينتهي فلكيًا في الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري، وحسبما أعلن معهد البحوث الفلكية فإن فصل الخريف 2022 يبدأ رسميًا 23 سبتمبر 2022، وهي انفراجة تبشر بنهاية ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدلات الرطوبة .

حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

ويتصدر البحث عن حالة الطقس في الساعات الأخيرة محركات البحث العالمية، وفي هذا الإطار كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 ، ويسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى.

15 يومًا على انتهاء الصيف.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى منتصف سبتمبر

ومن المؤشرات التي أوضحتها هيئة الأرصاد الجوية، فيما يخص حالة الطقس اليوم والتي تدل على اقتراب الخريف أنها نبهت أنه قد تعتدل درجات الحرارة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويميل الطقس للحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع حدوث انخفاض درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد غدًا ليسجل 38 درجة مئوية.

الظواهر الجوية اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

فيما قد رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على فترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يقلل الإحساس بالرطوبة.

احتمالية سقوط أمطار على السواحل الشمالية

بينما تتوافر فرص سقوط الأمطار الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة على سواحل البحر المتوسط، وتصل سرعة الرياح 50 كم على الساعة، وارتفاع الأمواج 3 أمتار.

وفي السياق ذاته، يتوقع عدد من خبراء الأرصاد والمناخ استقبال شتاء 2022 شديد البرودة؛ بسبب التغيرات الحادة والسريعة فى المناخ والتى يشهدها العالم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 22

بنها 32 23

دمنهور 32 24

كفرالشيخ 32 23

المنصورة 33 23

دمياط 31 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 33 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 32 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 34 27

كاترين 31 19

رأس سدر 34 24

نخل 32 20

طابا 33 26

نويبع 33 26

نويبع 36 26

حلايب 35 27

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 35 27

مرسى علم 34 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 34 23

سوهاج 35 24

قنا 37 26

أسوان 39 27

الوادي الجديد 38 26.

أبوسمبل 39 26

أبورماد 36 28

رأس حدربة 35 26