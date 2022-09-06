الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عامل بتهمة تهريب الكبسولات المخدرة عبر مطار سوهاج

حبس
حبس
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أمرت نيابة مركز جرجا بسوهاج، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات في محاولته تهريب 100 كبسولة لعقار السولبادين المُخدر.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يتضمن تمكن اللجنة الأمنية الجمركية بقسم شرطة مطار سوهاج الدولي، من ضبط "ح. ا- 35 عامًا" عامل ومقيم بناحية دائرة مركز سوهاج وبحوزته 100 كبسولة لعقار السولبادين المٌخدر، مُخبأة بحقيبة ضمن أمتعته بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التهريب.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسه 4 أيام.

نيابة مركز جرجا ب تهريب 100 كبسولة لعقار السولبادين أمن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

فقاقيع الهواء

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