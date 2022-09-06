حبس عامل بتهمة تهريب الكبسولات المخدرة عبر مطار سوهاج

أمرت نيابة مركز جرجا بسوهاج، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات في محاولته تهريب 100 كبسولة لعقار السولبادين المُخدر.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يتضمن تمكن اللجنة الأمنية الجمركية بقسم شرطة مطار سوهاج الدولي، من ضبط "ح. ا- 35 عامًا" عامل ومقيم بناحية دائرة مركز سوهاج وبحوزته 100 كبسولة لعقار السولبادين المٌخدر، مُخبأة بحقيبة ضمن أمتعته بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التهريب.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسه 4 أيام.