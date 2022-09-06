الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس سائق توكتوك متهم بمعاكسة فتاة فى الخليفة

حبس
حبس
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق توك توك 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمضايقة فتاة أثناء استقلالها المركبة ملكه والذهاب بها لإحدى المناطق فى الخليفة ومضايقتها ولاذ بالفرار بعدما استغاثت المجنى عليها بالمارة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بأنها حال استقلالها مركبة "توك توك" بدائرة القسم.. فوجئت بقيام قائد المركبة بالتوجه لإحدى المناطق، وقيامه بمضايقتها، إلا أنها قامت بالاستغاثة وتدخل على إثر ذلك أحد المارة ولاذ سائق مركبة "التوك توك "بالفرار.

أمكن التوصل إلى شاهد الواقعة وبسؤاله أيد ما جاء بأقوال المجنى عليها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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