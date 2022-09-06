سياسيون: الاختيارات تؤكد دعم القيادة السياسية للشباب وتبشر بحوار جاد ومثمر

أشاد عدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين بالقرارات الصادرة خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، أمس الأول، واختيار ١٢ شخصية للعمل كمقررين فى لجان الحوار. قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن اختيار مقررى المحاور الخاصة بالحوار الوطنى، وكذلك اللجان النوعية والفرعية خطوة مهمة للغاية تتواكب مع قوة وثقل الحوار الوطنى، مؤكدًا أن الأسماء التى جرى الإعلان هى شخصيات لها ثقل سياسى ووطنية.

وأضاف «مطر»: «تلك خطوة على الطريق الصحيح لطمأنة الأحزاب والشعب المصرى والقوى السياسية، وستكون بذلك نتائج الحوار الوطنى مثمرة»، مشيرًا إلى أن نتائج اجتماعات مجلس الأمناء جاءت متوافقة، وأن إدارة الحوار لصالح مصر تستحق المزيد من العطاء.

أوضح المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن مسار الحوار الوطنى مبشر بالخير، موضحًا أن الإعلان عن اختيار ١٢ مقررًا للمحاور الأساسية للحوار الوطنى، وكذلك اللجان النوعية للمحور السياسى، خطوة تؤكد جدية الحوار الوطنى فى أن يكون شاملًا وموسعًا ويضم مختلف القضايا.

وأضاف «الجندى» أن الدولة جادة فى إقامة حوار حقيقى ومثمر من أجل الوصول بالجمهورية الجديدة إلى قدر عال من الشفافية والمشاركة المجتمعية فى صياغة طريقها إلى المستقبل. ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحوار الوطنى يشمل مختلف القضايا التى عرضتها القوى السياسية والمجتمعية، موضحًا أن الكل يترقب نتائج جيدة للغاية تساعد فى المضى قدمًا نحو مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب مصر.

وأشاد حزب الجيل الديمقراطى بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اجتماعه الخامس برئاسة ضياء رشوان، باختيارات شخصيات سياسية مرموقة يشهد لها الجميع بالنزاهة والكفاءة، كل فى مجاله، والقدرة على إدارة حوار على مستوى عال. وأكد أن مجلس الأمناء بقيادة ضياء رشوان أنجز عدة خطوات تنظيمية فى اجتماعاته الخمسة التى عقدها منذ تشكيله، منها تقسيم موضوعات الحوار داخل المؤتمر إلى محاور ثلاثة سياسية واقتصادية واجتماعية، وانبثقت عنها ١٥ لجنة فرعية، وجرى اختيار مقررى المحاور الثلاثة والمقرر المساعد لكل محور، وكذلك اختيار مقررى اللجان الفرعية للمحور السياسى ومساعديهم. ‏ودعا ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إلى البدء الفورى فى المناقشات المقررة داخل اللجان الفرعية المنبثقة عن المحور السياسى، دون تأجيل أو انتظار لتشكيل باقى الجان الفرعية التابعة للمحورين الاقتصادى والاجتماعى. وأكد «الشهابى» استعداد حزب الجيل التام للمشاركة فى الحوار سواء فى الجلسات العامة أو فى جلسات اللجان الفنية المنبثقة عن كل محور من المحاور الثلاثة، وكذلك تقديم يد العون والمساعدة لمقررى المحاور الرئيسية واللجان الفرعية المتخصصة المنبثقة عنهم.

أبدى النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ، تفاؤله من الاختيارات التى جرى حسمها حتى الآن لإدارة لجان الحوار الوطنى التى تصل لـ١٢ مقررًا للمحاور الثلاثة الأساسية، مشيرًا إلى أنها تميزت بالتنوع والكفاءة وغلب عليها اختيار شخصيات مهتمة بالشأن الوطنى العام بعيدًا عن رؤاهم الشخصية، وهو ما يضفى حالة من الاطمئنان.

وأضاف «عبدالعال» أن ذلك سيدفع بالحوار الوطنى إلى الأمام لتحقيق أهدافه، موضحًا أن الحوار الوطنى يمثل إحدى ركائز الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة لتأسيسها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبناء مستقبل واعد للشعب المصرى.

وأشار إلى أن الحوار جاء فى توقيت مهم، وهو بمثابة آلية توافقية بين كل الأطراف فى بناء جمهورية ٣٠ يونيو، وتفويت الفرص على كل المتربصين بالوطن ممن يستهدفون تمزيقه والعبث بمقدراته.

وشدد على أن الحزب وضع عددًا من المحاور يعتزم طرحها بالحوار الوطنى، أبرزها الإصلاح السياسى والحريات السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى «أننا أمام حوار شامل لا يمكن تجزئة قضاياه، خاصة أننا مقبلون على مرحلة فتح الطريق لجمهورية جديدة مدنية ديمقراطية حديثة».

قال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن اختيار مجلس أمناء الحوار الوطنى ١٢ مقررًا ومقررًا مساعدًا للمحاور الثلاثة الأساسية ولجان المحور السياسى بالحوار الوطنى خلال جلسته الخامسة، خطوة جيدة تؤكد جدية خطوات الحوار الوطنى لا سيما أن الشخصيات التى تم اختيارها تتمتع بالثقل السياسى والمواقف الوطنية، كما أنها جاءت معبرة عن التنوع الفكرى الذى يتمتع به مجلس أمناء الحوار الوطنى.

وأوضح «عنانى» أن تلك الخطوة - التى من المقرر استكمالها باختيار مقررى ومساعدى مقررى باقى اللجان الفرعية- تعد مهمة جدًا لأنه سيترتب عليها بدء الخطوة التالية وهى عقد اجتماعات وإجراء مناقشات لمختلف القضايا بحضور ومشاركة جميع الطوائف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن تلك الخطوة هى الأهم فى الحوار الوطنى باعتبارها تمثل ملتقى لمختلف الأفكار والمقترحات.

وأعرب عن أمنيته بأن يكون مقررو ومساعدو مقررو اللجان النوعية بالحوار على قدر تلك المسئولية الكبيرة فى ذلك الوقت الذى تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة للخروج بمخرجات تساعد الدولة والمواطنين فى مواجهة التحديات.

أشار الكاتب الصحفى طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إلى أن اختيار مقررى اللجان خطوة جادة نحو وضع أسس فعالة لإنجاح الحوار الوطنى والوصول إلى أهدافه التى تتطلب تضافر الجهود لتحقيقها للوصول إلى الجمهورية الجديدة بفكر جديد يتضمن إعلاء القيم العليا لثوابت نهضة المجتمع المصرى فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح «درويش» أن تلك المستهدفات تؤدى إلى خلق المزيد من التجانس والتناغم بين أفراد الوطن الواحد لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاقتصاد المصرى للمزيد من المشروعات الإنتاجية قصيرة المدى ومتوسطة المدى فى مجالات الزراعة والصناعة باتباع استخدام النظم التكنولوجية التى يتحقق معها الوصول إلى أعلى مستوى من الجودة المنتجات إلى معظم دول العالم، وذلك لأن السياسة الإنتاجية هى الأفضل لتعظيم الناتج القومى وتقليص حجم التضخم وسد العجز فى الموازنة.

وأشار إلى أن الاختيارات مناسبة وضمت أشخاصًا لهم باع وتاريخ سياسى واجتماعى واقتصادى كبير، وهم قادرون على تحقيق أهداف الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى راعى وقائد التنمية والديمقراطية واستقرار الدولة. وأكد «درويش» أن المقررين الذى تم اختيارهم منهم شخصيات لديها خبرة كبيرة وشخصيات أخرى شبابية، ما يعنى أن الاختيارات تتمتع بعناصر الشباب والخبرة معًا، فضلًا عن العنصر النسائى.