«تحدى القادة».. 30 يومًا فقط لتحسين عقلك وجسدك وروحك بالقراءة والمحبة والنوم

كقائد فأنت فى معركة مستمرة مع الإجهاد، ليس فقط بسبب ضغوط العمل ولكن الإجهاد العقلى والنفسى أيضًا، فغالبًا ما يتعين عليك أن تنحى ضغوطك جانبًا، إذ إن أسوأ ما يمكن أن يحدث للقائد هو عدم التقدم للأمام.

لتفلت من دوامة الإجهاد، جرى تصميم تحدٍ لمدة ٣٠ يومًا لمساعدة القادة على تحسين عقولهم وأجسادهم وأرواحهم، وفق موقع entrepreneur لريادة الأعمال، ففى غضون شهر فقط، يمكنك تدريب عقلك وبناء جسمك والارتقاء بروحك والوصول إلى أفضل صفات للقائد، من خلال سبع خطوات:

أولًا: أن تدون يومياتك، فإذا لم يتم التخلص من جميع المسئوليات التى تتحملها من خلال الإجهاد يوميًا، فستواجه إرهاقًا سريعًا وتتخذ قرارات خاطئة أو أسوأ، فاعلم أن الإجهاد هو القاتل الصامت الذى يؤدى إلى العديد من المشاكل، لذلك يجب أن تدون يومياتك يوميًا لتفريغ هذا الضغط على الورق.

ثانيًا: اقرأ خمس صفحات من كتاب كل يوم، فالقادة قراء رائعون، ومع الطريقة التى يتغير بها العالم بسرعة كل يوم يجب أن تقرأ لتظل متقدمًا، ليس فقط بالمعلومات، ولكن لتحافظ على عقلك حادًا أيضًا، فقراءة خمس صفحات لن تضيع عليك الوقت بقدر ما ستلهمك لفعل المزيد.

ثالثًا: اشرب الماء اللازم كل يوم، تتكون أجسامنا من ٨٠٪ من الماء، ويمكن أن يؤدى الانخفاض الطفيف فى مستويات المياه إلى إنتاج أقل من المستوى الأمثل من جسمك.

كقائد تريد دائمًا أن تكون فى أفضل وضع ممكن لاتخاذ أفضل الخيارات لفريقك، لذا، فإن التأكد من أنك تشرب لترًا واحدًا من الماء يوميًا سيزيد من إحساسك بالرفاهية ويضفى الوضوح على أفكارك ويزيد من تركيزك.

رابعًا: نم سبع ساعات، لأننا نعيش فى صخب جماعى، فأولئك الذين يعملون بجد ولكنهم لا ينامون سيصابون فى النهاية بأمراض عدة، ولكن كقائد، درب نفسك خلال الثلاثين يومًا المقبلة، بأن تجعل النوم سبع ساعات أو أكثر أولوية.

هكذا ينصح رجل الأعمال الشهير جيف بيزوس، حيث يقول إنه ينام ثمانى ساعات كل ليلة ويرجع لهذا الفضل فى نجاحه، لأنه دون نوم مناسب، لا يمكنك التحسن، لأن النوم هو نقطة البداية.

خامسًا: تمرن ١٥ دقيقة كل يوم، فلا بد أن يتحرك الجسم كل يوم، نحن غير مصممين أو مخلوقين للجلوس على المكتب طوال اليوم، والعودة إلى المنزل والاستمتاع بمشاهدة التليفزيون بلا تفكير.

عليك ممارسة التمارين الرياضية يوميًا، لأن ذلك يجعل الجسم قادرًا على قطع المسافات الطويلة وخوض معارك القيادة اليومية، فدائمًا ما نسمع من القادة الناجحين أن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم له تأثير إيجابى على أداء عملهم، فإن الانضباط فى ممارسة هذه التمارين كل يوم سيترجم إلى أداء عملك بشكل جيد.

سادسًا: تأمل لمدة خمس دقائق كل يوم، فلديك الآلاف إن لم يكن الملايين، من الأفكار تتسابق كل يوم فى ذهنك، كقائد يمكنك التفكير باستمرار فى الآخرين ووضع نفسك فى المرتبة الثانية، نتيجة لذلك، فإنك تمنح نفسك تراكمًا هائلاً فى عقلك، لذلك عليك أن تضبط عداد الوقت لمدة خمس دقائق، خذ بعض الوقت لتستلقى على الأرض وتغمض عينيك، واسمح لأفكارك بالتدفق بحرية أثناء التنفس، التأمل هو السلاح السرى فى تصفية الذهن وتجديد الأفكار.

سابعًا: عبّر عن الامتنان كل يوم، لا تسمح لك الحياة بأن تكون شخصًا سعيدًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فهذا مستحيل، ولذا يمكنك دائمًا البحث عن الأشياء الجيدة فى جميع المواقف والتركيز عليها.

السعادة هى عاطفة تأتى وتذهب، ولذلك فإن امتلاك نظرة إيجابية هو سمة شخصية يمكنك تطويرها، من خلال التعبير عن الامتنان تجاه الأشياء فى حياتك كل يوم.

قد تكون الطيور حينما تغرد فى الصباح، أو الماء الساخن الجارى أو منصب القيادة أمورًا تستحق أن تكون ممتنًا من أجلها كل يوم، قم بهذه المهمة البسيطة والقوية، وستكون شخًصا أكثر إيجابية فى عالم مظلم.