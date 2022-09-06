من أجل «صفر انبعاثات».. 4 أهداف رئيسية على أجندة قمة المناخ «27 COP»

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستقبال قمة المناخ "COP 27"، بعدة تجارب رائدة في مجالات مختلفة خاصة فيما يتعلق بقضايا المناخ، وذلك من خلال كاميرات مراقبة للشوارع العامة والطرقات والأحياء بمدينة شرم الشيخ بوجه خاص ومدن المحافظة بوجه عام، حيث تتوّجه أنظار العالم صوب هذه القمة العالمية يشارك فيها مجموعة مسؤولين حول العالم يتحدثون عن المؤتمر البيئي الأهم.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية أهم أهداف قمة المناخ “كوب 27”.

مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري

يعد الهدف الأول لقمة المناخ هو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية والعمل بجد للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، وهذا يتطلب إجراءات جريئة وفورية وزيادة الطموح من قبل جميع الأطراف.

وتجمع قمة المناخ عدة دول من شأنها أن تفي بتعهداتها والتزاماتها لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وتستهدف القمة تنفيذ دعوة ميثاق جلاسكو لمراجعة الطموح في المساهمات المحددة وطنيًا، وإنشاء برنامج عمل للطموح بشأن التخفيف.

التكيف مع الطقس السئ

كما تهدف قمة المناخ “كوب 27” إلى التكيف حيث أصبحت أحداث الطقس القاسية من موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات حقيقة يومية في حياتنا، وقرر قادة العالم والحكومات والدول الأطراف في الاتفاقية التزامهم في COP 26.

التمويل

أما الهدف الثالث فهو تمويل المناخ، وهو ما أكده الموقع الرسمي للقمة، مُشيرًا إلى ضرورة إحراز تقدم كبير في القضية الحاسمة المتعلقة بتمويل المناخ مع المضي قدمًا في جميع البنود المتعلقة بالتمويل على جدول الأعمال.

وتُعد أهمية كفاية التمويل المتعلق بالمناخ وإمكانية التنبؤ به أمرًا أساسيًا لتحقيق أهداف اتفاق باريس، ولهذه الغاية، هناك حاجة إلى تعزيز شفافية التدفقات المالية وتيسير الوصول لتلبية احتياجات البلدان النامية، ولا سيما أفريقيا وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.

التعاون

كما يعتبر تعزيز وتسهيل الاتفاق في المفاوضات في غاية الأهمية بالنسبة لرئاسة COP 27، وذلك لتحقيق نتائج ملموسة بطريقة متوازنة، مما يساعد على تقدم الشراكة والتعاون في تحقيق أهداف القمة الأربعة ويضمن تبني العالم نموذجًا اقتصاديًا أكثر مرونة واستدامة حيث يكون البشر في قلب محادثات المناخ.