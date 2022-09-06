الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

حبس أسرة كاملة بتهمة التنقيب عن الآثار فى روض الفرج

حبس
حبس
ads

قررت النيابة العامة في روض الفرج، اليوم الثلاثاء، حبس عامل وزوجته وأبنائهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة التنقيب عن الآثار.

كما كلفت النيابة العامة، رجال المباحث بسرعة إرسال التحريات حول الواقعة، وطلبت تقريرا من لجنة أثرية عن المنطقة، عما إذا كانت ضمن المناطق الأثرية من عدمه.

وكان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على شخص وزوجته وأبنائهما، أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بروض الفرج، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت قد وردت معلومات أكدتها التحريات، تفيد بقيام عامل وزوجته وابنه وابنتهما، بالحفر خلسة أسفل منزلهم بدائرة قسم شرطة روض الفرج للتنقيب عن الآثار، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص وجود حفرة عميقة وأدوات للحفر وجرادل ومجاريف.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

4 أيام على ذمة التحقيق التنقيب عن الاثار داخل منزل التحريات حول الواقعة النيابة العامة المناطق الأثرية المباحث بالقاهرة حفر والتنقيب عن الآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخروج من «الكمبوند»!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ضبطوهما في وضع مخل.. فتاة العياط عاونت والديها بتعذيب حبيبها وتصويره عاريا

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

بوابة الأزهر الإلكترونية.. موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

مطلوبة فى 4 قضايا.. «الداخلية» تكشف حقيقة تحرير فرد شرطة مخالفة كيدية لسيدة

زيادة 3 جنيهات لـ«ميريت».. رفع أسعار سجائر «فيلب مورس» غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (4)

جلال حمام

مهندس البروسترويكا.. الملاك الشرير

د. القس صفوت البياضى

وقفة متأنية فى المسيرة الإنسانية

أميرة عبد الكريم

بالمناسبة المرأة مش ملزمة

محمود خليل

جنة «ألموت» والقتلة المحترفون

ماجد حبته

التصحّر.. وتغير المناخ

بسنت حسن

أسوأ شخص في العالم

محمد رفعت

خير بلدنا هو الحل

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

التحرير الفلسطينية: تقرير الاحتلال حول استشهاد أبو عاقلة حبر على ورق

إسرائيل تدعو إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد إيران

هجوم فلسطينى على حافلة إسرائيلية فى غور الأردن.. الأهداف والنتائج