حبس أسرة كاملة بتهمة التنقيب عن الآثار فى روض الفرج

قررت النيابة العامة في روض الفرج، اليوم الثلاثاء، حبس عامل وزوجته وأبنائهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة التنقيب عن الآثار.

كما كلفت النيابة العامة، رجال المباحث بسرعة إرسال التحريات حول الواقعة، وطلبت تقريرا من لجنة أثرية عن المنطقة، عما إذا كانت ضمن المناطق الأثرية من عدمه.

وكان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على شخص وزوجته وأبنائهما، أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بروض الفرج، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت قد وردت معلومات أكدتها التحريات، تفيد بقيام عامل وزوجته وابنه وابنتهما، بالحفر خلسة أسفل منزلهم بدائرة قسم شرطة روض الفرج للتنقيب عن الآثار، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص وجود حفرة عميقة وأدوات للحفر وجرادل ومجاريف.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.