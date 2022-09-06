الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية

رئيس أركان حرب القوات
رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد قوات الدفاع المالاو
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التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول فينسينت توم نندوى قائد قوات الدفاع المالاوية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية المالاوية بالقاهرة.

كانت قد إجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين واستعراض حرس الشرف.

تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

أعقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الأول للجنة التعاون العسكرى المصرية المالاوية تناولت عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الفريق أول فينسينت توم نندوى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر ومالاوى، مشيدًا بالجهود المصرية المكثفة، لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية فى كافة دول القارة الإفريقية.

May be an image of ‎15 people, people standing and ‎text that says '‎العسكرية للجنة الأول الإجتماع المشتركة المالاوية المصرية ٢1٢////٦ لموافق الثلاثاء القاهرة The First Meeting of The Joint Egyptian -Malawian Military Committee Cairo Tuseday Sep 6th,2022‎'‎‎

من جانبه، أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة، وأن ماتم التوصل إليه خلال المباحثات يلبى طموحات الجانبين فى زيادة التعاون العسكرى المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء والجلسة الختامية عدداً من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى المالاوى بالقاهرة.

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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية
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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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