الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية...

منح دراسية للرياضيين أبرز مجالات التعاون.. وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الجامعة الكندية في مصر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة مع رئيس الجامعة الكندية في مصر
ads

 

 

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس مؤسسة الجامعات الكندية في مصر والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل التعاون المشترك والإستفادة من الخبرات المشتركة.

حضر اللقاء الدكتور روبرت أوت الأستاذ المساعد بكلية الإتصالات والتصميم بجامعة رايرسون العريقة، الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

تناول اللقاء مناقشة عدد من مجالات العمل والتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات الكندية في مصر، وتقديم عدد من المنح الدراسية للأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بالتنسيق مع الوزارة وهو ما يسمي ببرنامج الرعاية الرياضية.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي ضرورة الاستعانة بخبرات الجامعة الكندية بالقاهرة في مختلف مجالات العلوم والمعرفة، للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الجامعة تقدم نموذجً متفردًا في مجالات البحث العلمي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، ووضع أبطالنا في تلك اللعبات في المكانة التي يستحقونها.

وتحدث الوزير عن إضافة الجامعة الكندية ضمن برنامج الرعاية المُقدم للأبطال الرياضيين وتقديم منح دراسية لهم، مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك ضمن الحوافز التي تقدمها الوزارة لابطالها وتذليل كافة العقبات الدراسية والوصول لأعلي النتائج المرجُوة.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلي أن الوزارة تنفذ إستراتيجية بناء الإنسان وذلك وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الوزارة تتعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية في المجالات الثقافية والتعليمية لشباب الجامعات وذلك لبناء شباب مثقف واعي يواجه الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير والمتطور.

من جانبه، ذكر الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس مؤسسة الجامعات الكندية، حرص الدولة المصرية نحو تضافر جميع الجهود لخدمة الوطن والإستفادة من الخبرات الدولية فى تطوير التعليم تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا : «السيسى الداعم الأول لإنشاء مجمع الجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة».

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخروج من «الكمبوند»!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ضبطوهما في وضع مخل.. فتاة العياط عاونت والديها بتعذيب حبيبها وتصويره عاريا

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

بوابة الأزهر الإلكترونية.. موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

«فرخة مشوية» تقود عاملًا بالقليوبية إلى السجن

71 ثعباناً تدخل مطار القاهرة.. وتحرّك سريع لحديقة الحيوان (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مهندس البروسترويكا.. الملاك الشرير

د. القس صفوت البياضى

وقفة متأنية في المسيرة الانسانية

أميرة عبد الكريم

بالمناسبة المرأة مش ملزمة

محمود خليل

جنة «ألموت» والقتلة المحترفون

ماجد حبته

التصحّر.. وتغير المناخ

بسنت حسن

أسوأ شخص في العالم

محمد رفعت

خير بلدنا هو الحل

منى رجب

نساء يحبطن البنات والنساء

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

التحرير الفلسطينية: تقرير الاحتلال حول استشهاد أبو عاقلة حبر على ورق

إسرائيل تدعو إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد إيران

هجوم فلسطينى على حافلة إسرائيلية فى غور الأردن.. الأهداف والنتائج