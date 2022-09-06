ما هى أعراض مرض التصلب الجانبي الضموري؟.. بعد لقاء مؤمن زكريا مع إسعاد يونس

حل مؤمن زكريا ضيفا في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس أمس والذي تحدث فيه عن كيفية معرفته بمرضه ومعاناته أثناء التدريب وكيف أثر على حياته فيما بعد، آملًا في الشفاء العاجل لكافة المصابين به حول العالم.

ما هو مرض مؤمن زكريا؟

يعتبر مرض التصلب الجانبي الضموري هو مرض يؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي الخاص به، مما يفقد المريض القدرة على التحكم في العضلات وغالبًا ما يحدث ضعف بها وبالأطراف ويتأثر بالسلب بكلًا من الحركة والتحدث وكذلك حركة الطعام.

تشخيص مرض التصلب الجانبي الضموري

أما عن تشخيص المرض فيعتبر تخطيط كهربية العضل والذي يظهر خلل في عمل الصعب الحركي في الوقت الذي تعمل فيه الأعصاب الحسية بصورة طبيعية وصحيحة .

نسبة من 5 إلى 10 % من الأشخاص المصابين بالمرض نتيجة الوراثة حيث نجد في معظم الأشخاص هذه النسبة، بالتالي يكون لدى أطفالهم فرصة 50% إصابة بالمرض .

أعراض مرض التصلب الجانبي الضموري

ووفقًا لموقع “health” الصحي نجد أن أعراض مرض التصلب الجانبي الضموري تشمل ما يلي: