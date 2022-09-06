الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

منوعات

ما هى أعراض مرض التصلب الجانبي الضموري؟.. بعد لقاء مؤمن زكريا مع إسعاد يونس

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
ads

حل مؤمن زكريا ضيفا في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس أمس والذي تحدث فيه عن كيفية معرفته بمرضه ومعاناته أثناء التدريب وكيف أثر على حياته فيما بعد، آملًا في الشفاء العاجل لكافة المصابين به حول العالم.

ما هو مرض مؤمن زكريا؟

يعتبر مرض التصلب الجانبي الضموري هو مرض يؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي الخاص به، مما يفقد المريض القدرة على التحكم في العضلات وغالبًا ما يحدث ضعف بها وبالأطراف ويتأثر بالسلب بكلًا من الحركة والتحدث وكذلك حركة الطعام.

تشخيص مرض التصلب الجانبي الضموري

أما عن تشخيص المرض فيعتبر تخطيط كهربية العضل والذي يظهر خلل في عمل الصعب الحركي في الوقت الذي تعمل فيه الأعصاب الحسية بصورة طبيعية وصحيحة .

نسبة من 5 إلى 10 % من الأشخاص المصابين بالمرض نتيجة الوراثة حيث نجد في معظم الأشخاص هذه النسبة، بالتالي يكون لدى أطفالهم فرصة 50% إصابة بالمرض .

بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن مرض مؤمن زكريا

مرض مؤمن زكريا.. ما هو داء التصلب الجانبي الضموري  ALS؟ وأبرز أعراضه

رأيت صورتها عند الكعبة.. مؤمن زكريا يكشف عن واقعة نادرة قبل زواجه

مؤمن زكريا وشيكابالا والسولية ضيوف إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»

 أعراض مرض التصلب الجانبي الضموري 

ووفقًا لموقع “health” الصحي نجد أن أعراض مرض التصلب الجانبي الضموري تشمل ما يلي:

  • في البداية تختلف مؤشرات وأعراض التصلب حسب الحالة من شخص لآخر ولكن في الأغلب تشمل الأعراض:
  • التعثر والسقوط
  • ضعف في اليدين والقدمين أو الكاحلين
  • نجد ضعف في الحركة وصعوبة بها
  • وتداخل الكلام في بعضه البعض
  • مواجهه مشكلات في البلع
  • تشنج بالعضلات
  • الشعور بوخز في الذراعين أو الكتفين واللسان
  • حدوث تغييرات معرفية وسلوكية
  • يبدأ الأمر من اليدين أو القدمين أو الأطراف ومن ثم يتم انتشاره لأجزاء أخرى من الجسم.
  • يؤثر في النهاية على التحدث كما أشارنا من قبل والتنفس .
  • كما تشمل الأعراض صعوبة في الكتابة وفي الرفع.
  • وجود صعوبة وألم في  التسلق وكذلك المشي.
  • الشعور بتقلصات في العضلات.
  • حدوث تغيير في الصوت وفي النطق.
برنامج صاحبة السعادة مرض التصلب الجانبي الضموري تشخيص مرض التصلب الجانبي الضموري الخلايا العصبية في المخ عمل الصعب الحركي ضعف في اليدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخروج من «الكمبوند»!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ضبطوهما في وضع مخل.. فتاة العياط عاونت والديها بتعذيب حبيبها وتصويره عاريا

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

بوابة الأزهر الإلكترونية.. موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

«فرخة مشوية» تقود عاملًا بالقليوبية إلى السجن

71 ثعباناً تدخل مطار القاهرة.. وتحرّك سريع لحديقة الحيوان (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مهندس البروسترويكا.. الملاك الشرير

د. القس صفوت البياضى

وقفة متأنية في المسيرة الانسانية

أميرة عبد الكريم

بالمناسبة المرأة مش ملزمة

محمود خليل

جنة «ألموت» والقتلة المحترفون

ماجد حبته

التصحّر.. وتغير المناخ

بسنت حسن

أسوأ شخص في العالم

محمد رفعت

خير بلدنا هو الحل

منى رجب

نساء يحبطن البنات والنساء

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

التحرير الفلسطينية: تقرير الاحتلال حول استشهاد أبو عاقلة حبر على ورق

إسرائيل تدعو إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد إيران

هجوم فلسطينى على حافلة إسرائيلية فى غور الأردن.. الأهداف والنتائج