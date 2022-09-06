الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«السواق هرب».. مصرع شاب دهسته سيارة على طريق المحلة

جريدة الدستور
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لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر صدمه من سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق المحلة المنصورة الدائري بنطاق قسم أول المحلة، وفر قائد السيارة هاربا من مكان الحادث.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة المنصورة الدائري.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص وهروب قائدها من مكان الحادث، وتم نقل جثة المتوفي للمستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

المحلة الدائري سيارة مسرعة شاب السيارة مدير امن الغربيه

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الخروج من «الكمبوند»!

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