الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 3 إثر انقلاب سيارة بطريق «الإسكندرية- مطروح»

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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شهد طريق "الإسكندرية- مطروح"، إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق العام، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف، ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي. 

وتلقت غرفة عمليات محافظة مطروح، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق "الإسكندرية- مطروح"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين أن المصابين هم "فاطمة رشاد أحمد، 71 عامًا، مصابة بكدمة شديدة في الصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سهير عبد الرحمن الضمراني، 52 عاماً، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سما ضياء الدين، 19 سنة، مصابة بكدمة شديدة أسفل العمود الفقري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "، وتم تلقيهم العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

طريق الإسكندرية مطروح حادث انقلاب سيارة الطريق العام مطروح انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخروج من «الكمبوند»!

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