كلية الهندسة بجامعة المستقبل.. صرح شامل لإعداد خريجين بمواصفات عالمية

◄ منح الخريجين شهادة دولية مشتركة مع جامعة ميزورى المصنفة 50 على العالم.. وتعاون مع كبرى الشركات العالمية

◄ الاستعانة بمشروعات الخريجين فى تنفيذ المشروعات القومية لبناء مصر الجديدة

◄ تعاون مع الجامعات الدولية للتبادل الطلابى ومنح درجات علمية مشتركة

◄ الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة: تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية فى العملية التعليمية وتدريب الدارسين

تعد كلية الهندسة بجامعة المستقبل واحدة من أهم كليات الهندسة فى مصر والوطن العربى، حيث تهدف بشكل أساسى لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية في القطاعات الخاصة، إلى جانب توفير البحث العلمي الذي يخدم المجتمع ويواكب متطلبات الحاضر والمستقبل وفقًا لمعايير الجودة، بدعم مباشر من الدكتورخالد العزازى، رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، الذى يحرص على تعزيز التميز الأكاديمي وتطوير العملية التعليمية بكليات الجامعة لإعداد خريجين بمواصفات عالمية.

وأكد الدكتورعبادة سرحان، رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى لتحقيق الريادة عالميا من خلال تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في العملية التعليمية، وتعمل الجامعة على توفير بيئة تعليمية ملائمة للابتكار والإبداع لصقل مهارات الطلبة، ودعم وتطوير البحث العلمي والمعلوماتي، وتقديم برامج معتمدة محلياً وعالميًا والسعي لإعداد جيل من الباحثين النابغين لخدمة المجتمع، وتعظيم الاستفادة من مشروعات التخرج لطلاب الفرقة النهائية بالكلية من خلال التخطيط العلمى السليم.

وتمنح الكلية شهادة دولية مشتركة بالتعاون مع جامعة سينسيناتي، المصنفة 200 على العالم، وجامعة ميزوري، المصنفة 50 على العالم، في علوم البترول والتعدين، كما تمنح الكلية درجتى البكالوريوس والماجستير المعتمدين من من المجلس الأعلى للجامعات في برامج تحتاجها أسواق العمل الحديثة، وتشمل: الهندسة الطبية والحيوية وهندسة الميكاترونيكس وهندسة التصميم المعماري الداخلي والهندسة المعمارية، والهندسة الإنشائية، وإدارة التشييد، وهندسة البترول وهندسة القوى الكهربائية وهندسة القوى الميكانيكية، وهندسة الاتصالات والحاسبات وهندسة الحاسبات والنظم الذكية.

وتمتاز هندسة المستقبل بتقديم جودة خاصة في أحدث أساليب التعليم العلمي والعملي في جميع برامجها، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية، ومنها هواوي وسيسكو وميكروسوفت وSchnider-ABB-schlumberger-BAG.

وتم اعتماد هندسة المستقبل داخل مصر من الهيئة القومية NAQAAE لجودة التعليم، وهى أكبر هيئة جودة تعليم داخل مصر، ووفرت إدارة الجامعة كل التجهيزات الحديثة للدارسين،

كما وفرت متطلبات العملية التعليمية والتدريب العملى، وتشمل: صالات رسم ومعامل 5G مجهزة بأحدث الأجهزة لضمان الجودة العلمية والعملية للطلاب.

كما توفر الكلية لطلابها فرص التدريب في كبرى الشركات العالمية في صناعة التكنولوجيا، بجانب التبادل الطلابي بينها وبين جامعة أوكلاند الأمريكية. ونظرا لتميز خريجى الكلية وإعدادهم على مستوى عالٍ من المهنية، فيتم قيدهم بعد التخرج بنقابتي المهندسين ونقابة المهندسين العرب، كما يمكنهم إجراء دراسات عليا في جامعتى سينسيناتي وميزوري مع أولوية التسجيل.. وتضم الكلية نخبة ذات كفاءة عالية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أبرز الأكاديمين في العلوم الهندسية، وتم تصنيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة المستقبل كأفضل 2% على مستوى العالم طبقا لجامعة ستانفورد الأمريكية، ويجرى حاليا حصول الكلية على جودة التعليم الأمريكي شهادة «ABET» لتكون أفضل كلية ضمن الكليات الدولية.

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https://www.fue.edu.eg/