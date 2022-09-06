الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

استدعاء مشرفى حمام سباحة غرقت به طفلة بمدينة نصر

جريدة الدستور
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أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، استدعاء مشرفي حمام سباحة غرقت به طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات لسماع أقوالهم.

كانت قد أمرت النيابة بتشريح جثة الطفلة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل حمام سباحة بنادي رياضي شهير بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شروق خ ع، 5 سنوات، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية على الجسد، وبعمل التحريات الأولية دلت على وفاتها غرقا داخل حمام السباحة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها كما يتم مناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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