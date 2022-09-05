الإثنين 05 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مباحث القاهرة تعيد طفلة تائهة لأسرتها بـ15 مايو

الامن
الامن
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نجحت مباحث القاهرة في إعادة طفلة تائهة لأسرتها بمدينة 15 مايو، في لافتة طيبة من الأجهزة الأمنية، ووجهت أسرة الطفلة الشكر لرجال الشرطة على حسن رعاية طفلتهم.

البداية عندما تبلغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من أحد المواطنين بعثوره على طفلة تدعي حلًا في مقتبل عمرها أثناء سيره بالشارع مجاورة 1 دائرة القسم.

وعلي الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفلة، وتكثيف الجهود للوصول لأهليتها، وأمكن الوصول لهم وتسليمهم الطفلة بعد أخذ تعهد بحسن رعايتها.

وقدمت والدة الطفلة الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول لإعادة نجلتها.

 

إعادة طفلة تائهة لأسرتها دينة 15 مايو مباحث القاهرة

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وائل لطفي

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