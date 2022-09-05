الإثنين 05 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن 15 سنة للمتهم بقتل شاب بالمحلة

حبس
حبس
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قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الاثنين، بمعاقبة المتهم بقتل شاب بعدة طعنات في القضية 587 لسنة 2022 كلى شرق طنطا، بالسجن 15 عاما.

تعود القضية عندما تلقت مديرية أمن الغربية، إخطار باستقبال مستشفى المحلة العام جثة شاب في العقد الثاني من العمر مصاب بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته لحظة وصوله، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتبين أن الشاب يدعي "إبراهيم. ا" في العقد الثاني من العمر ومقيم بقرية الهياتم بدائرة مركز المحلة.

وتوصلت تحريات المباحث بالغربية  إلى قيام شاب بقتل المجني عليه بثلاث طعنات، بسبب قيام المجني بالبصق على شقيقة القاتل، وتم ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات المحلة الكبرى محافظة الغربية قتل شاب بعدة طعنات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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