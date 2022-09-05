عقب خنق صديقتها بسبب الشذوذ.. ما هو مصير «فتاة الطالبية» القانونى؟

«طالبة الطالبية»، فتاة انهار مستقبلها بسبب ظروف اجتماعية وسوء تربية وانفلات أخلاقي لغياب دور الأسرة وتغيب الأم باستمرار عن المنزل، ما دفعها إلى اللجوء إلى صديقتها التي مارست معها كل أنواع الفجور، وعندما طالبتها بالتوقف بدأت تهددها بالفضيحة أمام عائلتها، فلم تجد أمامها سوى قتلها والتخلص منها.. وفي هذا التقرير نرصد العقوبة القانونية التي بانتظارها.

تهمة القتل العمد وعقوبة الإعدام

وسبق أن اعترفت الفتاة أمام نيابة الجيزة بارتكاب الواقعة بسبب علاقة الشذوذ بينهما ورغبتها في توقفها، فوجهت لها النيابة تهمة القتل العمد وتكون عقوبتها القانونية وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أى جناية القتل العمد بالإعدام، وذلك وفقًا لما قاله الخبراء القانونيون فإن الجريمة ارتكبت عن قصد وبطريقة عمدية مع سبق الإصرار والترصد لأن المتهمة ترصدت للمتوفية، وقاصدة قتلها.

اعترافات المتهمة

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة وتفاصيل علاقتها الشاذة مع المجني عليها قائلة إن القتيلة صديقتها منذ أكثر من 10 سنوات، حيث جمعتهما سنوات الدراسة والجيرة في مسقط رأسهما بمدينة بورسعيد، حتى انفصلت أمها عن والدها وتزوجت من آخر، وانتقلت برفقتها إلى القاهرة، وظلت علاقتها مع صديقتها مستمرة من خلال الهاتف والإنترنت والزيارات على فترات متقطعة.



أضافت: «منذ شهر اتصلت صديقتي وأخبرتني بقدومها للإقامة معي في القاهرة بعد تشاجرها مع والديها وترك المنزل لهما، بالطبع رحبت بها، وبقائها وصديقتها في غرفة واحدة، ونشأت بينهما علاقة شاذة كالتي تشاهدها في الأفلام الأجنبية، حيث بدأ الأمر بطلب المجني عليها منها عمل جلسة مساج لها، وتدليك جسدها، فكانت تتجرد من ملابسها تمامًا، وتجلس أمامها كيوم ولدتها أمها، وكانت تلعب على غرائزها، حتى وقع المحظور ومارستا علاقة الشذوذ، وهو ما أصبح شيئًا عاديًا فيما بعد، وعلى مدار ذلك الشهر تكرر طلب تلك العلاقة كثيرًا، وعندما كانت ترفض المتهمة تهددها صديقتها بإخبار أسرتها بما يحدث بينهما، فتضطر للرضوخ لطلباتها وممارسة الشذوذ مرة أخرى».

خطة لقتل والداتها

وفجرت معاينة رجال مباحث الجيزة لمسرح جريمة قتل طالبة لصديقتها بمنطقة الطالبية مفاجأة حيث عثر ضباط الشرطة على خطاب كتبت فيه المتهمة عن نيتها في قتل والدتها وتخطيطها لذلك بسبب سوء معاملة والدتها لها - حسب الخطاب – ولانفصال والديها منذ سنوات ومعاناتها في الحياة مع أمها.

وقالت المتهمة إنها تمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة دفعتها للتفكير في قتل والدتها وأقدمت على تنفيذ أفكارها بقتل صديقتها التي أرهقتها بطلباتها المستمرة لعلاقة الشذوذ الجنسي التي جمعتهما.

وعن يوم الجريمة قالت المتهمة أمام فريق البحث برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية إن المجني عليها طلبت منها جلسة مساج كمقدمة لعلاقة شاذة كالتي اعتادا إقامتها خاصة مع غياب والدتها في زيارة لأسرتها بمحافظة بورسعيد فاعتبرتها فرصة للتخلص منها وطلبت منها الاستلقاء وغافلتها ولفت إيشارب حول رقبتها وخنقتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



- تمزيق الجثة بمخرطة الملوخية

فكرت المتهمة في طريقة للتخلص من الجثة وحاولت تقطيعها بـ"مخرطة ملوخية" إلا أنها فشلت في تنفيذ الفكرة بعدما نقلت الجثة إلى حمام الشقة فقفز إلى ذهنها فكرة ادعاء تخلص صديقتها من حياتها بنفسها لإبعاد الشبهة عنها إلا أن تحريات رجال المباحث كشفت عن جريمتها، وألقت قوة أمنية القبض عليها وتم تحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.