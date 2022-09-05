تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بشبرا الخيمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بالقليوبية، حبس عاطل وصديقة 15 يومًا لاتهامهم بقتل شاب بعدة طعنات خلال مشاجرة مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهم.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة، يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين بمنطقة عزبة عثمان دائرة القسم وأسفرت عن مصرع شخص وجري نقله لمشرحة زينهم.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين سائق توك توك وآخر بسبب حدوث مشادة كلامية بين طرفين تطورت إلى مشاجرة حدثت بينهم وقام خلالها المتهم بطعنه عدة طعنات في القلب أنهت حياته على الفور.

على الفور، تم ضبط المتهمين أحمد رجب وأحمد كامل وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.