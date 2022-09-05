الإثنين 05 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تنسيق الجامعات الأهلية 2022 وكيفية التقديم

تنسيق
تنسيق
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يبحث الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة عن تنسيق الجامعات الأهلية 2022 مع استمرار تقديم الطلاب للالتحاق بـ الجامعات الأهلية 2022، ويتم تحديد تنسيق الجامعات الأهلية 2022 منفصلًا عن تنسيق الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة.

واتجهت مصر إلى افتتاح عدد من الجامعات الأهلية التي توفر تخصصات مرتبطة بسوق العمل، كما توفر فرصة كبيرة للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية للالتحاق بها حسب تنسيق خاص بهم، ومع ازدياد البحث عن تنسيق الجامعات الأهلية 2022 حتى تصدرت مؤشرات بحث جوجل، تعرض “الدستور” في التقرير التالي تنسيق الجامعات الأهلية 2022.

 

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

واتجهت مصر لبناء عدد من الجامعات الأهلية 2022 في محافظات مصر، وهي جامعات شبه حكومية تخاطب شريحة محددة من المجتمع وتُعد هذه الجامعات غير هادفة للربح، إذ تعيد ضخ جميع الأموال في ميزانية الهيئة التعليمية من جديد، لتطوير المرافق والخدمات بالجامعة، ولها العديد من المميزات من حيث التكلفة المنخفضة مقارنةً بالجامعات الخاصة، والمناهج التعليمية المتطورة التي يتم وضعها بالتعاون بين هيئات محلية وأجنبية.

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وتم إنشاء الجامعات الأهلية 2022 بقرار من رئاسة الجمهورية وتصريحٍ من الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس الوزراء-، فتم التصديق على إنشاء 10 جامعات أهلية على مستوى الدولة بأكملها ومنهم:

جامعات مصرية أهلية

جامعة أسوان الأهلية

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة الإسكندرية الأهلية

جامعة الإسكندرية الفرع الدولي

جامعة الاسماعيلية الأهلية

جامعة الجلالة

جامعة الزقازيق الأهلية

جامعة الشيخ زايد (مصر)

جامعة العبور

جامعة العلمين الدولية

جامعة القاهرة الفرع الدولي

جامعة الملك سلمان الدولية

جامعة المنصورة الجديدة

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنيا الأهلية

جامعة النيل

جامعة بنها الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

جامعة حلوان الأهلية

جامعة سوهاج الأهلية

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

جامعة طنطا الأهلية

جامعة عين شمس الأهلية

جامعة مصر للمعلوماتية

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

 

كيفية التقديم للجامعات الأهلية

 

يتم التقديم للجامعات الأهلية عن طريق رابط التقديم https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وتوفير الصورة الأصلية من شهادة الثانوية العامة، و4 صور شخصية بخلفية بيضاء، وصورة من بطاقة الرقم القومي للطلاب المصريين، وصورة جواز السفر للوافدين، و نسخة أصلية من نموذج جند 2، 6، 7 للمتقدمين الذكور في الجامعات، وصورة من شهادة تفيد باجتياز اختبار اللغة العربية للمتقدمين الأجانب، ونسخة أصلية من شهادة أداء اختبار التوفل أو الايلتس للطلاب المصريين، وصورة من إيصال يفيد بدفع جميع الرسوم الدراسية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

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