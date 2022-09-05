الرئيس السيسى يهنئ ليز تراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى ليز تراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية، متمنياً لها وافر التوفيق في أداء مهمتها الجديدة.

وأضاف الرئيس السيسي أنه يتطلع للعمل والتعاون معها ترسيخاً لمسيرة العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا ولما فيه صالح شعبينا، ولأمن واستقرار وسلام العالم.

كما وجه الرئيس الشكر لرئيس الوزراء البريطاني السابق، قائلا ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء البريطاني السابق السيد بوريس جونسون على ما قام به لصالح دعم العلاقات المصرية البريطانية، ودوره في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً له موفور السداد فيما هو قادم.