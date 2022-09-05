الإثنين 05 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

الرئيس السيسى يهنئ ليز تراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ads

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى ليز تراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية، متمنياً لها وافر التوفيق في أداء مهمتها الجديدة.

وأضاف الرئيس السيسي أنه يتطلع للعمل والتعاون معها ترسيخاً لمسيرة العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا ولما فيه صالح شعبينا، ولأمن واستقرار وسلام العالم.

 كما وجه الرئيس الشكر لرئيس الوزراء البريطاني السابق، قائلا ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء البريطاني السابق السيد بوريس جونسون على ما قام به لصالح دعم العلاقات المصرية البريطانية، ودوره في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً له موفور السداد فيما هو قادم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

الأكثر قراءة

انتقام أنثوى.. سيدة المطرية تسلب «ذكورة» زوجها بموس حلاقة

«خلتني عملت كل حاجة وحشة».. ماذا قالت فتاة الطالبية بعد قتل صديقتها؟

«التموين» تتلقى شكاوى أصحاب بطاقات الدعم غير الحاصلين على الزيادة الاستثنائية

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

«ادعى أنه حفيد النبى».. تفاصيل سقوط «المهدى المنتظر» بالشرقية

هانعزيكم بعد إعدام ابنى.. كلمات مؤثرة من والدىّ قاتل طفلة البراجيل لأسرة الضحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

خير بلدنا هو الحل

منى رجب

نساء يحبطن البنات والنساء

مؤمن المحمدي

أمر يستحق الفرجة

جمال رشدي

حكاية المخلوقات الفضائية فى أمريكا

ماجد حبته

التربية العلمية ووزير التربية!

لواء. محسن الفحام

"الثقافة والتغيرات المناخية"

عبدالوهاب داود

«الدستور» وطه حسين وحديث الإزالة المزعوم

القس. رفعت فكرى

لا تسمع لأصوات الفشل!!

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشير لتورط جنوده في استشهاد شيرين أبوعاقلة

عملية غور الأردن: الهجمات على "الحافلات" في إسرائيل.. ما دلالاتها؟

إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر انفجار قنبلة في رام الله