محافظ أسوان يكرم الفائزين فى مسابقة «هيبو وكانجارو للأوليمبياد الدولى»

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الطلاب والطالبات الفائزين والمشاركين في مسابقة «هيبو وكانجارو للأوليمبياد الدولي» للغة الإنجليزية والرياضيات بإجمالي 87 طالبا وطالبة، بقاعة مسرح وسينما الصداقة بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور محمود رمضان المدير التنفيذي لشركة إديو ميتر – مصر، وعبد الكريم لطفي مدير مديرية التربية والتعليم، ونجوى أحمد مدير عام الثقافة، بالإضافة إلى مديرى الإدارات التعليمية والمدارس.

وأكد اللواء أشرف عطية أن الاهتمام بتنمية قدرات أبنائنا الطلاب يعكس الرؤية والنهج الجديد الذي تسعى أجهزة الدولة إلى تطبيقه للنهوض بالمنظومة التعليمية بكل عناصرها وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ كل الإمكانيات للارتقاء بالأنشطة التربوية باعتبارها القاعدة الأساسية التي تقوم عليها العملية التعليمية لما تلعبه من دور كبير وهام في تكوين وبناء شخصية الطالب وتنميتها في مختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة تسهم بشكل مباشر في اكتشاف مواهب أبنائنا الطلاب وهواياتهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم، وهو ما يتطلب منا جميعاً بذل قصارى الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد والتكاتف من أجل تبنى هذه المواهب بشكل مشرف ليكونوا هؤلاء سفراء لمحافظتهم العريقة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لحصد الجوائز والمراكز المتقدمة في كافة المسابقات التي يشاركوا بها سواء على المستوى المحلى أو الدولي.