الإثنين 05 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عاطلين ظهرا بفيديو سرقة دراجة نارية فى الزيتون

حبس
حبس
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أمرت نيابة الزيتون، بحبس عاطلين ظهرا بمقطع فيديو سرقة دراجة نارية من داخل أحد العقارات السكنية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية من داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه، باستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبى الواقعة (شخصان، مقيمان بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "سكين" – مفك).

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما أضافا بحيازتهما الأسلحة النارية المضبوطة بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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