الإثنين 05 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع عضو هيئة تدريس فى انقلاب سيارة ملاكى بترعة الإبراهيمية بالمنيا

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، من انتشال سيارة سقطت بترعة الإبراهيمية شمال سمالوط، ما أسفر عن وفاة عضو هيئة تدريس وجار البحث عن الجثة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد ببلاغ نجده بسقوط سيارة في ترعة الإبراهيمية بناحية قرية قلوصنا بمركز سمالوط. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية وبإجراء التحريات الأولية والفحص، تبين أن سيارة هي ملاكي وبالفحص السريع والتواصل تبين أن قائد السيارة عضو هيئة التدريس، ويجرى فريق الانقاذ النهري البحث الآن في ترعة الإبراهيمية عن الجثمان وتم رفع السيارة من الترعة بمعرفة الأهالي والوحدة المحلية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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