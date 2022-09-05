أخصائية علاج نفسي توضح 7 طرق للرد على الطفل الغاضب

كشفت إلهام جيسيكا فاندروير، معالجة نفسية عن 7 طرق للرد على طفل صغير يعاني من نوبة غضب، حيث تمت مشاركة مجموعة من النصائح المفيدة حول الأبوة والأمومة بعد أن انهيار طفل من البكاء.

وأضافت: من المهم للوالدين أن يفهموا أن دماغ الطفل غير ناضج ولا يمكنهم استخدام المنطق أو التفكير عندما يكونون منزعجين، لكن هذه النصائح قد تساعد.

1- سرد ما تراه

عندما تكون أحد الوالدين، فإنك ترى الأشياء بطريقة مختلفة عن طفلك، ولهذا السبب قال المعلم أنك بحاجة حقًا إلى توضيح الأشياء لهم، ففكر قليلًا قبل الحكم عليهم فقد يكونوا بحاجة إلى توضيح شيئًا ما.

2- تواصل مع الشعور وليس السلوك

قالت جيسيكا إن الأطفال الصغار لا يمكنهم استخدام المنطق أو التفكير، لأنهم لم يطوروا هذه المهارة بعد.

لهذا السبب، قال الخبير إنك بحاجة إلى التواصل مع ما يشعرون به بدلاً من السلوك الذي يعرضونه.

3. أضف في المرح

تأكد من أن الحب ليس قاسًا وحاول تشجيع طفلك على القيام بأشياء قد تبدو وكأنها أعمال روتينية.

4. لا تقل شيئا على الإطلاق

في بعض الأحيان، مجرد إعطاء طفلك مساحة ليشعر بما يشعر به هو الأمر الوحيد الذي يجب عليك الذهاب إليه.

اقترحت جيسيكا: "ارتق بمستواهم وانتظر معهم حتى يفرجوا عن مشاعرهم الكبيرة."

5. تقديم الراحة

قالت جيسيكا إنه إذا شعروا بالضيق يمكنك أن تقدم لهم الراحة الجسدية، كما اقترحت المعالجة النفسية أن تسألهم عما إذا كانوا يريدون عناقًا بينما يتعاطفون مع ما يشعرون به.

6- أعطهم نعم

عندما تكون طفلاً، قد يكون من الصعب سماع كلمة "لا" طوال الوقت لذا من الممكن في بعض المواقف استبدالها على سبيل المثال: لا تضرب اخيك الصغير ولكنك من الممكن أن تلعب معه دون جرحه اي اعطي له بديل ونعم هو يحبك وهكذا.

7- اجعلها بسيطة

من المهم أن تتذكر أن الأطفال لا يمكنهم التحكم في دوافعهم وأنهم يتعلمون كيفية تهدئة أنفسهم من خلال والديهم أو الوصي عليهم.