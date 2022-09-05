الإثنين 05 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة المتميزة خلال شهر أغسطس

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى
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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظات  (البحر الأحمر - البحيرة - الإسكندرية ) بكل أجهزتهما التنفيذية.

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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى 

حيث بدأ التدريب بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهدائنا الأبرار أعقبه عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للوقوف على مدى جاهزيتهما واستعداداتهما بما لديهما من إمكانات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها فى ظل الظروف الراهنة، ودراسة ما تم من أزمات فى بعض المحافظات خلال الفترة السابقة لمجابهة الأزمات المماثلة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بكل محافظة والمحافظات المجاورة وطبقاً للتنسيقات.

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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى 

كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم ومعسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، بالإضافة إلى تنفيذ بيان عملى للتدريب على نجدة هدف حيوى بمشاركة عناصر الحراسات المشددة والحماية المدنية والإسعاف للتأكيد على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة.

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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى 

وفى إطار تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين بجامعة طنطا تناولت عدة محاضرات منها (توعية الشباب بالفكر المتطرف - الهوية المصرية)، وقدم الطلبة عدداً من العروض الفنية المتميزة أظهرت دور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب والمشروعات التنموية العملاقة.

من جانبه، أكد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى لتوعية الشباب بالمخاطر والتحديات التى تواجه حاضرهم ومستقبلهم.

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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى 

واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.

كما تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بالوزارات وأعضاء النقابات وطلبة الجامعات والمدارس لعدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية الكبرى منها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون.

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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى 
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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى 
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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

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