الإثنين 05 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط 242 قطعة صوتية وضوئية خاصة بمركبات الطوارئ ومحظور تداولها

اجهزة تنبيه
اجهزة تنبيه
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. 

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (7) قضايا بمضبوطات بلغت 242 قطعة "28 قطعة صوتية – 23 قطعة ضوئية – 191 ملصقا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

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