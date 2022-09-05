واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 10 أطنان "زيوت سيارات" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة "مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات" بمحافظة الشرقية.