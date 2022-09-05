ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

وأسفرت الجهود عن ضبط (3,98 طن "دقيق أبيض – مكرونة – زيت طعام – سكر حر") معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.