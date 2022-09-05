واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ونجحت الجهود في ضبط 46500 لتر "بنزين– سولار" تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر. بحوزة "المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات" بمحافظة الجيزة، وضبط "66 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين" تم تجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة "مالك مخبز بلدى" بمحافظة الجيزة، وضبط 2,95 طن "لحم جاموسى – مقطعات دواجن" معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وتمهيداً لطهيها وتقديمها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة "المدير المسئول عن مصنع تجهيز وجبات تابع لأحد المطاعم" بمحافظة الجيزة.