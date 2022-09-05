ضبط مالك مخبز لبيعه 18 طن دقيق بلدى مدعم فى السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ونجحت الجهود في ضبط مالك مخبز بلدي- بمحافظة الجيزة- لتصرفه في كمية قدرها «17٫9 طن دقيق بلدي مدعم» ببيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر، وضبط 10 أطنان "أسمدة زراعية مختلفة الأنواع"، معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة «مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية، دون ترخيص» بمحافظة المنوفية.