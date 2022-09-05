واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (18) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3 طن "سكر – أسمدة" مدعم – 85500 لتر "مواد بترولية" – 21 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات بلغت (122,102 طن – – 85500 لتر "مواد بترولية" – 43612 عبوة "سجائر" – 3875 عبوة "معسل" – 67800 قطعة "فلتر سجائر" – 21 إسطوانة بوتاجاز – 66 بطاقة ذكية).. كان أبرزها ضبط (23٫12 طن "أرز أبيض – مكرونة - عدس") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.