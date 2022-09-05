حبس عامل تعدى جنسيًا على جارته بالمرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس عامل 45 يوما، لاتهامه بالتعدي جنسيا على جارته بالمرج.

وكشفت جهات التحقيق بشرق القاهرة تفاصيل واقعة الاعتداء جنسيًا ولفظيا على ربة منزل من قبل جارها بمنطقة المرج، إثر وقوع مشاجرة بين المجني عليها وزوجة المتهم.

وتبين من التحقيقات، اعتداء المجني عليها لفظيا على زوجة المتهم بألفاظ تخل بالآداب العامة، والتي أخبرت زوجها بما وقع عليها من ضرر، فاستل المتهم سكينًا وترصد للمجني عليها، وأجبرها على الدخول إلى منزله وكشف لها عورته ولامس موطن عفتها، وهي مرتدية كامل ملابسها.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من ربة منزل يفيد بتعرضها للاعتداء جنسيًا من جارها إثر وقوع مشاجرة بينها وبين زوجته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.