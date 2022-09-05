ضبط 719 قضية لمخالفات المخابز خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 719 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 11 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"- 61 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن- 87 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- 5 قضايا عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق- 2 قضية توقف عن الإنتاج- 3 قضايا بيع بأزيد من السعر- 550 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات "20,850 طن دقيق بلدى مدعم – 66 بطاقة ذكية".