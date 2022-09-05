واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1546) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (2) قضية حجب سلع استراتيجية بإجمالى مضبوطات (37500 عبوة "سجائر مختلفة الأنواع" – 3875 عبوة "معسل" – 67800 قطعة "فلتر سجائر") .. وكذا ضبط ضبط (398) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (95,952 طن "زيت طعام – سكر حر – دقيق أبيض – أرز – مكرونة – عدس - أعلاف – أسمدة – 6112 عبوة سجائر).